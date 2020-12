Sarà una suggestiva «promenade» alberata e ben illuminata nel centro cittadino. Quasi 600 metri di «via urbana» completamente ripavimentata e piantumata che non chiuderà completamente al passaggio di veicoli e bus, ma che darà molto più spazio a pedoni e ciclisti. Sta accadendo in via Bernardino Luini, una delle direttrici del traffico più importanti della Città, bretella che collega la rotonda di Piazza Castello al Lungolago. Dallo scorso mese di luglio, su progetto dello studio d’ingegneria De Giorgi & Partners e la supervisione dell’architetto Indro Moretti, è stato aperto il cantiere per la sistemazione urbanistica e viaria dell’arteria cittadina. Ma con la pandemia e l’annullamento dei grandi eventi, che ha comportato una sensibile diminuzione del traffico di transito e di sosta, il cantiere...