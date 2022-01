Escursionista in difficoltà, ieri, presso il bacino idroelettrico di Vogorno, recentemente svuotato per permettere la revisione totale dell’impianto. Un 64.enne cittadino svizzero, domiciliato nel canton Zurigo, è rimasto per diverso tempo immobilizzato nella densa melma. Sul posto è intervenuta la Polizia cantonale, supportata dalla Polizia intercomunale del Piano. Presenti anche i soccorritori del Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e della REGA che – date anche le condizioni del luogo – hanno proceduto, mediante l’utilizzo di un argano, al recupero dell’uomo e al suo successivo trasporto con l’elicottero in ospedale per accertamenti. L’escursionista ha riportato delle ferite leggere.