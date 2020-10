Un’estate all’insegna del rilancio per le FART

Dopo un 2019 che ha fatto registrare una crescita importante di passeggeri – con un aumento dell’8,8% rispetto al 2017 sui treni, del 10,7% sulle linee bus urbano e del 4,2% su quelle regionali – anche il 2020 per le FART era iniziato con i migliori auspici. Poi la pandemia da coronavirus e il lockdown hanno inevitabilmente compromesso la situazione. Ma la società di trasporto pubblico guarda comunque al futuro con ottimismo, grazie alla riprese registrata durante l’estate. «Siamo consapevoli che l’effetto della pandemia sul numero di passeggeri trasportati nel 2020 e sull’andamento aziendale complessivo sarà pesante», commenta Paolo Caroni, presidente del Consiglio di Amministrazione delle FART. «Abbiamo tuttavia lavorato con grande impegno per sostenere la ripresa del traffico pubblico e turistico: dalle misure volte a garantire un viaggio sicuro, alle attività di sensibilizzazione, sino alle campagne promozionali volte a stimolare un turismo a chilometro zero anche sulla nostra linea ferroviaria, sulle funivie Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa e sulle linee bus a maggiore valenza turistica». E una prima analisi dei dati di affluenza permette di affermare che gli sforzi profusi non sono stati vani. «I segnali di ripresa ci sono, la voglia di viaggiare è ritornata anche nel segmento dei viaggi di gruppo. Siamo fiduciosi nella ripresa del trasporto pubblico e turistico, anche se a livello finanziario non sarà possibile recuperare la notevole perdita di introiti accumulata nel primo semestre».

Funivie Sul fronte delle funivie, invece, la vendita dei biglietti combinati a tariffa promozionale «Natura che sorprende», lanciata a inizio luglio, ha contribuito al rilancio della stagione 2020, facendo segnare un marcato incremento dei passeggeri: +21,3% per la Verdasio-Rasa, +10,5% per la Intragna-Pila-Costa.

Le finanze

Se nel 2019 l’esercizio contabile ha chiuso con un utile aziendale di circa 910.000 franchi, interamente devoluto alle riserve, le previsioni per l’anno in corso lasciano presagire che i conti dell’azienda chiuderanno con un disavanzo d’esercizio. Il crollo degli introiti provocato dal drastico calo dei passeggeri a seguito della pandemia non potrà, in effetti, essere recuperato nonostante la buona affluenza di questa estate. L’effetto dei minori costi derivanti dalla riduzione dell’offerta è stato ridimensionato dai nuovi oneri necessari per mettere in atto le misure sanitarie di lotta al virus. «I prossimi mesi riserveranno ancora incognite, ma la nostra azienda continuerà a lavorare con il massimo impegno a sostegno di un’ulteriore ripresa del trasporto pubblico e turistico», conclude Paolo Caroni. «Mantenendo alta l’attenzione alle misure di disinfezione e prevenzione a bordo, proseguendo con le campagne di sensibilizzazione, lavorando al potenziamento del trasporto pubblico previsto da metà dicembre e promuovendo il trasporto turistico ferroviario nella stagione autunnale. Una stagione che ha molto da offrire e che, grazie al Treno del Foliage che da diversi anni conquista migliaia di passeggeri, approfittando dei meravigliosi colori autunnali dei paesaggi attraversati dalla linea ferroviaria, può ancora contribuire alla parziale ripresa nel 2020».