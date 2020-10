Secondo l’Osservatorio del turismo, i dati (rilasciati dall’Organizzazione Turistica Regionale LMV e ancora provvisori) relativi ai pernottamenti nei sei mesi presi in esame risentono dell’impatto della chiusura forzata che si è protratta fino al mese di maggio a causa dell’emergenza coronavirus e del contesto di incertezza che a giugno continuava a influenzare tutta l’industria dell’accoglienza. Complessivamente si parla di un totale di 569.039 pernottamenti nei campeggi della regione e di una flessione relativamente contenuta (-2,6%) nonostante le condizioni avverse. Questo si è verificato in particolare grazie al trimestre da luglio a settembre che è stato testimone di un aumento importante del numero di pernottamenti rispetto ai valori dell’anno precedente (+23,3%). Questo dato ha permesso di contenere le perdite del settore accumulate nel corso dell’intera primavera confermando una tendenza già osservata per il settore alberghiero.

L’infografica elaborata dall’Osservatorio del turismo mostra anche altre differenze importanti rispetto all’estate del 2019. Da un lato, emerge il ruolo di primaria importanza rivestito dagli ospiti confederati i quali hanno prodotto l’85% della domanda complessiva nel contesto dei campeggi del Lago Maggiore e Valli. I turisti svizzeri hanno generato 487.033 pernottamenti, per un aumento dell’8,3%. Al contrario, gli altri due mercati storicamente legati al settore dei campeggi, quello tedesco e quello olandese, hanno ridotto in maniera importante l’afflusso presso le strutture ticinesi: i visitatori tedeschi, infatti, hanno generato 57.351, in calo del 39,5%, mentre per gli ospiti olandesi si sono registrati 16.837 pernottamenti, in calo del 34,0%.