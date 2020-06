Se le previsioni, fino a poche settimane fa, erano davvero buie, dopo i weekend dell’Ascensione e di Pentecoste il settore turistico guarda all’estate con più ottimismo. Ma come sarà improntata la stagione calda, che a causa della pandemia da COVID-19 sarà orfana dei grandi eventi, vettori trainanti dell’offerta locarnese? Lo abbiamo chiesto a Benjamin Frizzi, direttore operativo dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e valli. «Dobbiamo trarre vantaggio anche da una situazione difficile. Così, privi delle manifestazioni di richiamo, proporremo al turista di scoprire a fondo il territorio», spiega il nostro interlocutore. «Non solo i cosiddetti ‘hotspot’, come la cascata di Forogolio solo per fare un esempio, ma anche e soprattutto altre perle, che sono magari meno conosciute, ma non per...