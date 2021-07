Storico e iconico. È il minimo che si possa dire del palazzo del Pretorio cittadino, che nel 1925 ospitò le conferenze del cosiddetto Patto di Locarno, ovvero degli accordi che contribuirono a un breve periodo di distensione e di collaborazione tra le nazioni europee dopo la Prima guerra mondiale. Ma, come detto, si tratta anche di un palazzo iconico con il suo «scalone» d’accesso che nel corso dei decenni si è addirittura guadagnato un posto di diritto nei modi di dire dei locarnesi. Un palazzo, che necessita però di un pesante restauro, per il quale il Dipartimento delle finanze e dell’economia ha pubblicato sul Foglio ufficiale un apposito concorso di progettazione per gruppi interdisciplinari.

Un tetto di 30 milioniSe il tetto massimo di spesa per il restauro è stato fissato a 29,3 milioni...