«Non intendiamo drammatizzare o dare l’impressione di voler fare i capricci, ma ci sembra fondamentale chiarire fino in fondo la questione, per evitare che la cosa possa ripetersi in futuro, causando altri blocchi forzati, magari durante periodi di forte affluenza turistica». Sconcerto e contrarietà stanno lasciando posto al pragmatismo nella vicenda legata ai «blitz» di polizia della scorsa settimana, che hanno portato alla chiusura dei golf di Ascona e Losone (come anticipato dal CdT). Lo chiarisce Leonardo Pinoja, presidente della Federazione ticinese di golf e del club losonese delle Gerre. «Siamo i primi a renderci conto della situazione pandemica e siamo ovviamente pronti ad adeguarci. Ma, nel contempo, auspichiamo per il nostro sport un trattamento corretto».

Aperti a dicembre e gennaioDietro...