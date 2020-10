Grazie alla Zona di pianificazione (ZP) istituita lo scorso anno il comparto è al sicuro per il prossimo quinquennio. Ed è un bene, visto che più si approfondisce la questione più appare chiaro che la tutela pianificatoria del Monte Brè e di Cardada-Colmanicchio non sarà proprio una breve passeggiata. A rendere le cose particolarmente complesse, la procedura giuridica legata all’iniziativa comunale popolare che ha espresso nero su bianco la volontà di proteggere la zona montana locarnese, ottenendo la convalida con 1.868 firme. Il passo successivo era stata la decisione del Municipio di non formulare un messaggio di accompagnamento o proposte alternative, mettendo sul tavolo del Consiglio comunale il testo dell’iniziativa così com’era, nella forma generica stilata dai promotori. Detto in altre...