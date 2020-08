Un mega luccio catturato nel Verbano

Ivan Schifano di Losone, noto nell’ambiente come Schifish, non è nuovo ad exploit del genere. Nell’ottobre di due anni fa si era portato a casa un mega siluro da 16 chili e 700 grammi. Che esemplari veramente grossi nuotino nel Verbano è cosa nota, ma l’eccezionalità della cattura stava nel fatto che il pescione, lungo 1 metro e 35 centimetri, era stato preso con l’ausilio di una canna da pesca. Ma non una normale. Schifano dispone infatti di un’attrezzatura particolare, grazie alla quale nemmeno gli esemplari più grossi riescono a sfuggirgli. E ieri Schifish ha fatto il bis, mettendo a segno stavolta un’impresa ancora più straordinaria, considerando che al suo amo è finito un luccio davvero gigante: lungo 1 metro e 28 centimetri, pesa 14 chili e 300 grammi. Per avere un’idea della qualità della cattura, basti dire che mediamente gli esemplari della stessa specie pescati nel Lago Maggiore raggiungono al massimo i 6 o 7 chili. «È stato davvero un colpo di fortuna – racconta l’orgoglioso pescatore losonese –, avevo buttato la lenza da pochi minuti e lui si è attaccato». Fortuna sì, ma anche preparazione. Senza l’attrezzatura necessaria, infatti, viste le sue dimensioni il luccio avrebbe potuto tranquillamente liberarsi. «Ci ho messo un quarto d’ora per issarlo nella barca, ma ne è valsa la pena», racconta ancora Schifano. Inutile dire che l’autore dell’eccezionale cattura intende mantenere il massimo riserbo sul luogo esatto dove ha incontrato il pescione. «Anche perché – ci confida – sono convinto che nella zona ne girino altri come lui e sono pronto a riprovarci». Intanto la preda di ieri è già stata accuratamente ripulita e finirà presto sulla griglia, trasformandosi in un pranzo davvero sopraffino.