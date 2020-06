L’obiettivo è ambizioso, ma basato su precisi calcoli: distribuire buoni acquisto (sotto forma di speciali «banconote» da 1, 5 e 10 franchi) nell’arco di due mesi. Il tutto per incentivare la popolazione, così come i turisti, a frequentare la Città Vecchia di Locarno.

È in estrema sintesi l’azione «Money Friendly Locarno Città Vecchia», promossa dalla Pro del quartiere che ha ottenuto un ottimo riscontro dei commercianti. Sessanta, infatti, quelli che hanno deciso di aderire all’iniziativa, la quale prenderà avvio il 1. luglio.

Per clienti affezionati e nuovi

Ma come è nata l’idea? «Lo spunto è arrivato da Laura Guelli (che gestisce La Trattoria)», ha spiegato alla stampa Franca Antognini, vice presidente della Pro. Che ha continuato: «Durante i difficili momenti del lockdown ci siamo interrogati approfonditamente su come affrontare il momento della riapertura. Su come attirare nuovi clienti, e viziare quelli affezionati, per rilanciare l’economia del quartiere. Un quartiere che offre commerci unici e caratteristici, con tanto artigianato». Così è stata sviluppata l’idea dei buoni acquisto che è anche un modo «per ringraziare i numeri clienti che, mai come negli ultimi 12 mesi, hanno dimostrato un vero e proprio attaccamento alla Città Vecchia». Basti pensare, infatti, alla reazione veemente che ci fu dopo il discusso documentario messo in onda dalla RSI. «L’assenza di grandi eventi – ha continuato Franca Antognini – permette inoltre ai visitatori di vivere appieno Locarno. Mentre in passato, molti raggiungevano la Città per l’appuntamento di turno, ma non si fermavano per scoprire le peculiarità del luogo».

Essendo appunto gli eventi annullati per la maggior parte, la Pro Città Vecchia, che ne sostiene solitamente molti, ha dunque potuto compiere uno sforzo finanziario insolito per questa campagna. «Pro che sempre più non apporrà il suo logo sulle varie iniziative, perché intende cambiare strategia, promuovendo solo il quartiere e non la propria associazione», ha spiegato il presidente Corrado Di Salvo.

Ventimila preziosi foglietti

Ma come si possono riscuotere i buoni? A spiegarlo Giuliano Tallarini, che ha curato la campagna Money Firendly, per quale sono state stampate 20.000 banconote da 1, 5 e 10 franchi. Il meccanismo è semplice. Il cliente, dopo aver effettuato un acquisto, riceve una banconota/sconto, che può utilizzare per una spesa successiva in qualsiasi commercio o locale pubblico aderente, che espone un apposito marchio all’entrata o sulla vetrina. Al momento del pagamento, dunque, il cliente potrà utilizzare il buono, condizionato a un minimo d’acquisto e a circa il 10% della cifra. In soldoni, per usare la banconota da 1 franchi se ne dovranno spendere 10, per quella da 5 tra i 50 e i 100 e per quella da 10 oltre i 100. «L’azione durerà fino al 30 agosto», ha concluso Tallarini. «La speranza è quella di raggiungere il maggior numero di persone possibili. E secondo i nostri calcoli potremmo arrivare alla cifra di un milione di franchi in buoni sconto distribuiti».

