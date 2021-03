La città di Locarno rallenta ancora il traffico, istituendo una nuova «Zona 30» nel popoloso quartiere Rusca-Saleggi. A larghissima maggioranza dei 35 presenti all’ultima sessione di Legislativo (33 favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto) il Consiglio comunale ha approvato ieri sera il credito di poco inferiore al milione di franchi (960 mila franchi per la precisione) per l’introduzione di misure per rallentare la velocità dei veicoli e privilegiare la mobilità lenta dov’è possibile intervenire efficacemente. È dal 2005, proprio partendo dalla prima «isola» di limitazione della velocità installata nel quartiere Rusca, che l’amministrazione di Palazzo Marcacci cerca di salvaguardare la mobilità lenta e pedonale. E in dirittura d’arrivo di una legislatura nella quale la pandemia ha cambiato valori...