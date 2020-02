Un minuto per ogni candidato alle elezioni comunali di Locarno. L’invito giunge dall’Associazione di quartiere Rusca e Saleggi (AQRS) che giovedì 5 marzo, dalle 19.30 alla SPAI/CPT in città, si riunirà in assemblea. In quell’occasione prenderà dapprima la parola il sindaco Alain Scherrer che presenterà il suo dicastero (Amministrazione generale e turismo). Sarà l’ultimo appuntamento con l’iniziativa «Racconta il tuo dicastero» lanciata nel 2018 proprio dall’AQRS. A seguire, come detto, coloro che ambiscono ad una poltrona in Municipio oppure ad un seggio in Consiglio comunale avranno l’opportunità di presentarsi in 60 secondi. La discussione proseguirà durante l’aperitivo conclusivo. Per questioni organizzative l’associazione invita quindi i diversi presidenti, coordinatori e responsabili di partito a far circolare l’informazione ai loro candidati e ad annunciare entro il 12 febbraio se aderiscono o meno alla proposta e in quanti eventualmente parteciperanno all’appuntamento.