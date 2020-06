Inaugurato il 1. settembre del 1977, il Nido dell’infanzia in via D’Alberti a Locarno necessita ora di una bella manutenzione straordinaria. Così, il Municipio chiede al Consiglio comunale di stanziare un apposito crediti di 585.000 franchi. Nel corso degli anni, spiega l’Esecutivo, gli interventi alla struttura non sono mancati, mantenendo «sufficienti i livelli di qualità e quantità delle prestazioni erogate». Ma ora «si rende indispensabile una serie di opere per mantenere l’edificio nel miglior stato e per ovviare agli inconvenienti costruttivi che si riscontrano e al degrado generale», palesatosi in modo repentino.

Un aiuto per molte famiglie

Nel corso dei suoi 43 anni di vita, il Nido dell’infanzia ha accolto centinaia e centinaia di bambini, svolgendo un’attività importante a sostegno dei bambini e delle loro famiglie e mettendo a disposizione dei piccoli spazi che rispondono alle richieste di movimento, esplorazione e ludiche. Un’offerta tale, insomma, da garantire un corretto sviluppo psico-affettivo e motorio dei pargoli. «Nel 2006, con l’apertura della struttura ai bisogni di tutte le famiglie, le richieste sono aumentate, creando una lista d’attesa», sottolinea inoltre il Municipio. Struttura che mette a disposizione per 12 ore giornaliere 63 posti per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 4 anni. Considerando inoltre il tempo parziale di alcuni piccoli, il numero di bimbi accuditi sale dunque alla bellezza di 80.

Interventi a tappe

Per il Nido, nel 2010, era già stato approvato un credito di 225.000 franchi, necessario all’adeguamento della struttura alla nuove prescrizioni antincendio. E negli ultimi 12 anni sono stati spesi complessivamente 212.000 franchi per vari interventi (ascensore, cucina, sostituzione della lavatrice, inserimento di nuovi giochi, ecc.). Mentre gli interventi previsti ora, che dovrebbero garantire ulteriori 15 anni di vita al Nido, vanno dalla sostituzione dei serramenti alla posa di nuovi pavimenti, passando per i plafoni ribassati e di nuovo dalle cucine oltre che dall’impianto di riscaldamento e dalla piastrelle dei bagni. I lavori saranno svolti a tappe, soprattutto estive, su un arco di 4 anni, in modo da interferire il meno possibile con le attività didattiche.

