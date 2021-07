L’Organizzazione turistica Lago Maggiore e valli (OTLMV) vuole dare una «scossa» al segmento delle attività outdoor. E in particolare a quello delle biciclette elettriche. Se non alla volata finale è infatti quantomeno in fuga – concedendoci una metafora rubata alle gare su due ruote – il progetto che mira a installare sul territorio del Locarnese e delle sue valli una capillare rete di stazioni di ricarica per le e-bike. L’OTLMV ha infatti pubblicato sul foglio ufficiale il concorso per la fornitura di ben 31 postazioni, composte dalla colonnina e anche da elementi di arredo urbano.

A partire dal 2022

«Il segmento delle attività outdoor, non è certo una novità, per la nostra regione turistica si rivela centrale», spiega, contattato in merito dal CdT, il vice direttore generale di Ascona-Locarno...