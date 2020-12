«Grande soddisfazione» del Municipio cittadino a seguito della presentazione, effettuata dal Consiglio di Stato, in merito al Museo di storia naturale. Un museo che, confermando le scelte prese già nel 2017, si vuole inserire nel complesso di Santa Caterina a Locarno. «Questa ubicazione [...] è sempre stata accolta positivamente dal Municipio in quanto legata ad un fondo dal grande valore storico-culturale», si sottolinea in una nota. «Scelta ideale, sarà un onore per la Città ospitare il museo cantonale», commenta il capodicastero pianificazione ed edilizia privata Paolo Caroni. Numerosi sono infatti ritenuti i vantaggi di un progetto che inserisca il museo in tale contesto urbano: «Ottima raggiungibilità con qualsiasi mezzo, grande potenziale di sinergia con strutture analoghe, intelligente riqualifica di un pregiato edificio di proprietà dello Stato (che, tra le altre cose, permetterebbe pure di rendere fruibile al pubblico uno splendido spazio verde in pieno centro) e la possibilità per i visitatori di abbinare una visita al museo a molte altre attrazioni».