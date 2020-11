La pandemia da COVID-19, nelle sue mille sfaccettature, ha permesso, e lo sta facendo tuttora, di rivelare il lato migliore, così come quello peggiore, della popolazione. Anche in campo lavorativo. Tra gli esempi virtuosi, senza voler scomodare medici o infermieri, vi sono di certo molte persone che hanno saputo reinventarsi, offrendo sevizi assai utili. Durante il lockdown di marzo e aprile, ma anche ora che la seconda ondata si è palesata in tutta la sua veemenza, si sono dunque moltiplicate le offerte di consegna pasti a domicilio, alimentate dal fiorire delle piattaforme online.

Un servizio sicuramente comodo e molto apprezzato dai clienti. Ma, come ci spiegano dal sindacato OCST, dietro a tutto questo può nascondersi anche un lato oscuro: le condizioni di lavoro dei cosiddetti «driver», i quali si vedono costretti ad accettare contratti che eufemisticamente si possono definire anacronistici. Naturalmente non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. Ma le retribuzioni «da fame» sembrano proliferare, tanto da mettere il sindacato sull’attenti per diverse situazioni giudicate «gravi».

Retribuzione a cottimo

A farci un esempio concreto delle pratiche in uso è Diana Camenzind del sindacato OCST del Sopraceneri. «Ci è stato ad esempio segnalato il caso di una ditta che proponeva due tipi di contratto», spiega. «Uno offriva un compenso di 8 franchi a consegna più 1.50 per la trasferta». Per la singola trasferta. Dunque, se lungo un tragitto vi sono 3 o 4 pasti da portare, la retribuzione rimane di 1.50 franchi. «L’altro contratto, sul quale l’azienda sembra comunque puntare meno, parlava di un lavoro al 60% per 1.800 franchi al mese», continua Camenzind. Sempre con il franco e mezzo a trasferta.

«Tra i requisiti necessari – continua la nostra interlocutrice – v’erano poi un’auto o uno scooter, possibilmente nuovi o quantomeno in buono stato, oltre a uno smartphone di ultima generazione, in grado di far girare l’applicazione necessaria». In aggiunta, sarebbero stati anche caldeggiati un POS portatile (dispositivo per il pagamento con carte di debito o di credito), una Powerbank per non rimanere senza batteria e un fondo cassa di 200 franchi. Tutto a carico del dipendente. Senza tralasciare che il colloquio è avvenuto via WhatsApp, con una modalità di gruppo.

L’ufficio di collocamento

«La cosa grave è che la persona che ci ha segnalato il caso era stata indirizzata verso questa azienda dall’Ufficio regionale di collocamento (URC), fuorviato da un annuncio d’impiego che, in definitiva, non corrispondeva alla realtà di quanto prospettato al potenziale collaboratore», spiega ancora Diana Camenzind. «Segnalata la cosa, va rimarcato, l’URC, con il quale vige sempre una proficua collaborazione, ha immediatamente stralciato l’azienda dalle proprie liste».

Manca la tutela

Questo tipo di lavoro viene affidato principalmente a ragazzi o a persone che hanno difficoltà a trovare un’occupazione fissa, per disparati motivi, come scarsa formazione, poca padronanza della lingua italiana (un fatto palesatosi anche durante il colloquio su WhatsApp di cui si diceva), poca esperienza lavorativa o l’età avanzata. Persone che, insomma, sono disposte ad accettare un po’ di tutto pur di trovare un’occupazione. E il problema è che in questo nuovo settore mancanza di un contratto collettivo, che tuteli i lavoratori.

Controlli necessari

«Non vogliamo demonizzare questo nuovo tipo di lavoro. Ci mancherebbe. Si tratta di ditte che hanno saputo reinventarsi in un periodo particolare e molto difficile, offrendo un servizio utile e apprezzato. E questo è ottimo», conclude il responsabile dell’OCST del Sopraceneri, Marco Pellegrini. «Non bisogna però approfittare della situazione». L’invito dell’OCST ai lavoratori del settore, dunque, è quello di prestare particolare attenzione alle condizioni contrattuali proposte da queste aziende e a contattare i sindacati in caso di dubbi o abusi. Alle autorità preposte si chiede inoltre di chinarsi sull’argomento ed effettuare un controllo sistematico delle aziende che lavorano in questo ambito. «L’OCST è ovviamente a disposizione per raccogliere le casistiche dubbie e auspica infine l’apertura di un dialogo volto a trovare delle soluzioni contrattuali condivise e al passo con i tempi».

