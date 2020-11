È un appassionato di pesca in erba. Il suo impegno, la sua pazienza e la sua passione sono stati premiati, ieri, attorno a mezzogiorno, sulle acque del Verbano, che gli ha regalato una cattura davvero da record. E decisamente pregiata, per di più. L’undicenne di Arcegno Liam Bini è infatti riuscito nell’impresa di far proprio un persico da primato. Il pesce misura 47 centimetri e pesa un chilo e 410 dieci grammi. Per i non esperti del settore, i pescatori abituali del Lago Maggiore spiegano che, solitamente, tale varietà ittica alle nostre latitudini raggiunge mediamente i 25-30 centimetri di lunghezza, per un peso che varia fra i 500 e gli 800 grammi. Un vero exploit, insomma, per il giovane Liam, che si è confrontato con la grossa preda sotto gli occhi orgogliosi del padre Dario. Il quale ha lasciato che il figlio se la sbrigasse da solo e a Liam ci sono voluti una decina di minuti buoni per riuscire ad assicurare nel guadino il grosso persico. Ovviamente – da buon appassionato e ormai anche da esperto pescatore – l’11.enne si guarda bene dal rivelare il punto esatto dell’eccezionale cattura. Agli interessati basti sapere che per metterla a segno ha utilizzato una canna da coregone e un filo del 14.