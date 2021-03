Un pomeriggio tranquillo quello che sta trascorrendo oggi ad Ascona, nel primo fine settimana con obbligo di mascherina anche in determinate zone all’aperto. Verso le 14.30 di oggi, la situazione sul lungolago risultava sotto controllo: c’è gente, ma praticamente tutti con la mascherina (anche alcuni di quelli che passano in bicicletta) e non risultano assembramenti nel senso dell’ordinanza COVID-19 (gruppi con più di 15 persone). Gruppetti di persone ovviamente ce ne sono, ma distanziati tra di loro.