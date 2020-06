Quell’area ricreativa risente da tempo della mancanza di parcheggi. Così, dopo una trafila fatta anche di ricorsi, il Municipio di Locarno ora chiede 300.000 franchi per realizzare un posteggio pubblico, a pagamento, che potrà accogliere 42 automobili, 5 motociclette e alcune biciclette. In aggiunta vi saranno anche due stalli dedicati alle vetture elettriche, muniti di colonnine di ricarica di nuova generazione.

Poco asfalto

Il terreno che diverrà un parcheggio sarà accessibile da via Patriziale, nella zona dello stabile della SES vicino al ponte vecchio sulla Maggia. Facile dunque capire che, come sottolinea l’Esecutivo nel messaggio che accompagna la richiesta di credito, «la sua funzione è legata alla presenza della zona sportiva e di svago della Morettina, ma anche agli utenti delle abitazioni e delle attività lavorative presenti nel comparto». Solo le superfici di circolazione dei veicoli saranno coperti con l’asfalto, mentre i posteggi veri e propri saranno eseguiti utilizzando dei grigliati erbosi, come da decisione del Consiglio di Stato, per «permettere lo smaltimento delle acque meteoriche per infiltrazione». Non mancheranno poi alcune aree verdi e così come diverse piante.

Sopperire a una carenza

«Il progetto rientra nel contesto e nell’indirizzo di destinazione di area indicata a PR per il terreno in oggetto», conclude il Municipio. «La zona soffre da anni per una carenza di posti auto pubblici, di fatto quasi totalmente assenti. Con il presente progetto si garantisce una possibilità di parcheggio a tutti gli utenti della zona, inclusi coloro che fruiscono dell’area sportiva». Tenendo conto che v’è già una licenza edilizia, «è ipotizzabile che il parcheggio possa venir realizzato e messo in servizio entri fine 2020». Questo, naturalmente, ammettendo che il Consiglio comunale conceda il credito di 300.000 franchi necessario entro breve termine.