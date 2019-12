«L’idea della mozione è di carattere generale, il Municipio può farla propria definendo i dettagli», si legge nell’atto presentato. «Offriamo tuttavia una visione: il premio può essere di natura simbolica. Per facilitare il compito si dovrebbe prendere in considerazione il volontario organizzato, in quanto quello informale diventa troppo complesso da identificare». Sarebbe inoltre opportuno contattare le associazioni attive in ambito sportivo, sociale, culturale, ambientale e nella cooperazione internazionale. E tralasciare, secondo i mozionanti, il volontariato che prevede delle indennità economiche (consiglieri comunali, pompieri, soccorritori). Alle associazioni, inoltre, andrebbe chiesto di identificare un numero massimo di volontari, preferibilmente definendo un numero di ore minime per ottenere il premio. Inoltre, andrebbe data la possibilità di candidare un volontario al premio per il «miglior volontario di Locarno». Sulla base di un dossier che spiega l’impegno della persona il Municipio (o una giuria) dovrebbe infine decidere chi premiare.

«Pensiamo che sia un gesto importante, socialmente dovuto, che potrebbe gratificare i volontari e dare la giusta visibilità e attrattiva a un fenomeno che è alla base di molte associazioni, le quali fanno molto bene al nostro territorio e alla nostra città», conclude la mozione.