«Il Preventivo presentatoci è assolutamente inaccettabile e andrebbe rispedito al mittente». Non usa di certo mezzi termini la Commissione della gestione nel suo rapporto sui conti 2021 della Città. Ma i commissari si dimostrano poi pragmatici: «Tuttavia ci rendiamo conto che questo corrisponderebbe a un blocco amministrativo molto delicato in questo difficile momento, per cui proponiamo di approvarlo con la riserva di un immediato impegno del Municipio a valutare e identificare misure di rientro tendenti a una riduzione delle uscite». Misure da presentare e discutere con la Gestione per la fine di marzo e da formalizzare per la fine di giugno con un aggiornamento del Preventivo 2021.

«Mancanza di volontà»

La Commissione, malgrado i continui richiami del passato, ravvisa anche nel Municipio «una mancanza di volontà di ricerca di risparmi». Ogni anno, si legge nel rapporto, «ci ritroviamo Preventivi e Consuntivi con percentuali di aumento di costo superiori rispetto alle percentuali di aumento delle entrate».

E in questo contesto la spesa più importante è quella relativa al personale, «ben lontana dalla neutralità finanziaria e pari al pressoché totale utilizzo delle risorse fiscali per questa voce di spesa». Una situazione «anomala, improcrastinabile, ma ancora una volta si prevedono sensibili aumenti sui costi del personale». A Consuntivo 2019 la spesa era di 41,982 milioni, mentre per il 2021 si prevedono 43,664 milioni. Di qui viene rinnovata la richiesta di ricevere un sunto dello studio effettuato dalla IQ Center, senza il quale «risulta compito improbo formulare proposte precise per riformare l’Amministrazione».

Senza stilare un elenco esaustivo di tutte le posizione che necessitano di ulteriori approfondimenti, i commissari citano – ad esempio – l’aumento di mezzo milione per la raccolta e la distruzione dei rifiuti. E questo malgrado la tassa sul sacco avrebbe dovuto far diminuire i costi del 20%.