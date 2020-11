Alle sue origini il gioiello verde – come detto unico giardino borromaico rinascimentale presente in Ticino – aveva soprattutto un valore simbolico e spirituale, utilizzato sì per la ricreazione degli allievi del collegio, ma anche come luogo di riflessione e meditazione, apprezzato per il suggestivo disegno, per i fiori e le piante che ospitava e per l’intimità garantita dai muri che lo circondavano. Con il passare del tempo e l’alternarsi delle direzioni della scuola, il parco assunse una funzione più pratica e si cominciò in parte a produrvi frutta e ortaggi, da utilizzare sia per il consumo interno dell’istituto sia per la vendita esterna. «Il giardino tuttavia – si legge ancora nel messaggio municipale – non ha mai perso la sua valenza di luogo di spiritualità, come testimoniano i numerosi momenti di preghiera e la celebrazione di Sante Messe, come pure le attenzioni dedicate alla cappella situata in fondo al viale principale». Nel contempo cura e manutenzione si facevano altalenanti, così come variavano il tipo di specie coltivate, sia per quanto riguarda la frutta (una costante è comunque sempre stata quella della vite) sia per i fiori.