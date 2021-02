La cantonale che attraversa Cugnasco-Gerra ancora al centro della preoccupazioni del Municipio. Qualche anno fa si erano palesati con veemenza problemi legati al traffico, soprattutto al passaggio dei mezzi pesanti che facevano letteralmente tremare le mura delle case affacciate sull’arteria stradale. Problemi che, dopo la posa dell’asfalto fonoassorbente su vari segmenti e con l’abbassamento generalizzato della velocità a 50 km/h, sembrano ora in parte rientrati. Ma il traffico, perché stiamo pur sempre parlando di una delle due principali strade di collegamento tra il Locarnese e il Bellinzonese, non molla la presa. «Di questi periodi – ci spiega il sindaco Gianni Nicoli – è difficile valutare la reale situazione del traffico». Le restrizioni per contenere la diffusione del coronavirus, con...