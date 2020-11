Dopo i 32 milioni di franchi, stanziati dal Governo cantonale settimana scorsa a favore del trasporto pubblico (vedi CdT del 12 novembre), nel Locarnese si affinano ulteriori progetti per un totale di circa 52 milioni di franchi in investimenti pubblici.

La Commissione intercomunale dei trasporti, infatti, ha approvato il rapporto intermedio del Programma d’agglomerato di quarta generazione (PALoc4), avviando così la procedura di informazione e partecipazione prevista dalla legge. Fino al 16 dicembre, dunque, nelle cancellerie di tutti i Comuni del Locarnese e della Vallemaggia – così come sui siti locarnese.ch, ti.ch/pd e ti.ch/pa – sarà disponibile la corposa documentazione, composta da sei fascicoli che illustrano lo scenario auspicato dell’organizzazione territoriale, le strategie e le misure che si intendo mettere in campo. «Ognuno potrà presentare osservazioni e proposte, entro il termine fissato appunto al 16 dicembre. E su questa base verrà poi allestito il PALoc 4, che dovrà essere consegnato alla Confederazione entro il 15 dicembre del 2021, in modo che Berna possa valutare il documento e le misure da cofinanziare.

Progetti a tutto campo

«Il PALoc di quarta generazione – sottolinea una nota del Dipartimento del territorio – intende aggiornare i contenuti del PALoc di terza generazione e migliorarne l’efficacia. Esso è inteso come integrazione di quanto precedentemente sviluppato. Viene confermato lo scenario auspicato dell’organizzazione territoriale già elaborato nell’ambito del PALoc 3, vengono riprese le strategie e le misure vengono orientate alle necessità d’intervento e alla mutata situazione».

La strategia dedicata al paesaggio e alla mobilità lenta, dunque, prevede misure che toccano la valorizzazione paesaggistica dei corsi d’acqua e propone una lunga serie collegamenti ciclopedonali.

Quella che mira invece allo sviluppo centripeto e al promovimento del trasporto pubblico è dal canto suo supportata da misure di forte impatto pianificatorio, con riqualificazioni urbanistiche, ulteriori nuovi collegamenti ciclopedonali e con il miglioramento della sicurezza nei pressi dei nodi intermodali.

La terza strategia, infine, punta alla riqualificazione urbanistica di alcuni assi urbani e alla gestione multimodale del traffico cittadino.

I progetti contenuti nel rapporto intermedio sono diverse decine e sono suddivisi in due fasce di orizzonte temporale (A e B). Come detto ammontano a circa 52 i milioni di investimenti previsti, finanziati dal Cantone, dai Comuni e, bisognerà vedere in che misura, anche dalla Confederazione.

Quasi pronti 60 nuovi autisti

Sul fronte dei trasporto pubblico, intanto, entreranno presto in servizio più di 60 nuovi collaboratori delle FART, dopo un processo di selezione che ha visto presentare ben 848 candidature. Il 50% dei futuri conducenti, tra l’altro, proviene dall’Ufficio regionale di collocamento, mentre l’11% è rappresentato da donne. L’età media è infine di 40 anni.

«Nel mese di ottobre è stato avviato il percorso formativo interno mirato a far acquisire le nozioni necessarie per svolgere l’attività lavorativa in modo ottimale, permettendo un inserimento graduale in azienda», sottolinea una nota. Durante la formazione, che si è svolta a 360 gradi, sono stati toccati anche temi non direttamente legati alla guida. Dall’organizzazione agli aspetti amministrativi, passando per il territorio e molto altro ancora.

Senza dimenticare la salute Aspetto molto importante per chi lavora a turni e passa molte ore alla guida, che è stato affrontato assieme al dottor Beppe Savary. «Un anno fa siamo stati insigniti dell’Artisana Award 2019 che ha riconosciuto il nostro impegno per la promozione della salute in azienda», rammenta in conclusione Claudio Blotti, direttore delle FART. «Un impegno che prosegue e che è fortemente radicato nella nostra realtà aziendale».

©CdT.ch - Riproduzione riservata