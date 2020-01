«Come faccio a spiegarvi cosa vuol dire fare il consigliere di Stato nella mia situazione? È difficile perché, in realtà, non ne conosco un’altra». È una verità sottile quella che il consigliere di Stato Manuele Bertoli ha raccontato, ieri mattina, agli allievi della quarta elementare di Cavigliano. Un concetto non facile da capire per chi non ha mai avuto direttamente a che fare...