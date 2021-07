Nonostante tutti gli sforzi, finora non è stato possibile individuarlo. Sarà dunque fondamentale l’arrivo sul Verbano degli specialisti del GRES (il Gruppo ricerca elettronica subacquea) per ritrovare il corpo del 21.enne portoghese, residente in valle Leventina, tuffatosi ieri in serata da un pedalò e non più riemerso dalle acque del Verbano, nel tratto di lago antistante la riva di Minusio. Le ricerche del giovane, che era a bordo del piccolo natante con alcune altre persone, erano subito iniziate grazie all’intervento immediato della Polizia lacuale, dei sommozzatori della Società di salvataggio Sub Aqua di Tenero e di un elicottero della Rega, ma senza successo. Dopo la sospensione a causa del buio, l’operazione è stata ripresa oggi, concentrandosi sulla fascia superficiale del lago, ma – come detto all’inizio – per ora del corpo del giovane non vi è traccia.