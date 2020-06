Negli scorsi mesi abbiamo assistito ad una sorta di domino delle certezze. Più la situazione peggiorava e più punti saldi evaporavano improvvisamente. Cancellati dal calendario decine di eventi e appuntamenti fissi e anche l’estate aveva cominciato ad apparire minacciosamente vuota. «Un’evoluzione che rischiava di mettere in difficoltà non poche famiglie. Per questo abbiamo deciso di agire subito e, nel giro di poche settimane, siamo riusciti a concretizzare il nostro progetto». Un progetto che si chiama colonia diurna e che permetterà a non pochi genitori di Losone di trascorrere l’estate con qualche preoccupazione in meno. A spiegare la genesi dell’inedita iniziativa è il municipale Alfredo Soldati.

La prima emergenza

La prima emergenza alla quale Losone, così come tutti gli altri Comuni ticinesi, ha fatto fronte è stata l’organizzazione, come richiesto dal Cantone, di un servizio di accudimento nel periodo di chiusura delle scuole e anche successivamente. «È proprio in quell’ambito e di fronte all’incertezza legata agli appuntamenti estivi tradizionali – spiega Soldati – che abbiamo cominciato a registrare la preoccupazione di diverse famiglie». Oltre, infatti, al rischio di veder annullate (come poi è effettivamente stato) parecchie iniziative dedicate ai più piccoli, c’era anche chi si vedeva di fronte la prospettiva di una riduzione (o, addirittura, di una cancellazione) del periodo di ferie estive per «recuperare» le chiusure forzate di molte aziende durante il lockdown. Un’ulteriore difficoltà nella difficoltà, insomma. «Per questo – prosegue il municipale losonese – pur non sapendo ancora nulla di preciso del calendario estivo, abbiamo cominciato a darci da fare». Inizialmente si pensava ad una colonia diurna (che, fra l’altro, proporrà tutti i giorni un pasto caldo, grazie alla mensa dell’asilo) sull’arco di cinque settimane, le quali sono poi diventate tre (dal 22 giugno al 10 luglio) una volta avuta la conferma dello svolgimento di Lingue & Sport. E il successo è stato immediato. «Avevamo fissato un tetto massimo di una cinquantina di bambini al giorno – conferma Soldati –, dando la precedenza alle famiglie con stringenti esigenze per motivi professionali. Esaurite quelle richieste, abbiamo aperto anche alle altre e ad oggi le iscrizioni sono praticamente al completo».

Successo su tutta la linea

Stesso discorso per i monitori, che hanno risposto numerosi all’appello. Parecchi, infatti, i giovani formati (studenti, in particolare) che si sono trovati a loro volta con l’estate completamente libera e, magari, senza le tradizionali occupazioni estive, come quelle offerte dal Locarno Film Festival. Fra gli aiuto monitori, poi, diversi frequentatori del Centro giovani comunale (il coordinamento della colonia è affidato all’animatrice Larissa Antognini), anch’esso ancora chiuso.

Tutto è pronto, insomma, per accogliere i bambini. Rispettando, ovviamente, le precise direttive emanate dalle autorità sanitarie per evitare ogni rischio di contagio. Prima fra tutte, quella dei numeri. I bambini saranno infatti suddivisi in cinque gruppi ogni settimana e ognuno svolgerà attività in modo indipendente.

