Snellite le spese per il 2022, e la pista ciclabile «cade»

Locarnese

Seduta lunga e complessa per il Consiglio comunale di Gordola che interviene ampiamente sul Preventivo e rimanda al mittente il credito per il nuovo collegamento, ritenuto troppo costoso - Strada spianata invece per l’integrazione di Minusio nella Polizia del Piano