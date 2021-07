È innegabile: l’ultima «rivoluzione» dei trasporti pubblici ha reso i servizi efficienti e capillari. Eppure, nonostante gli sforzi, è fisicamente impossibile raggiungere sempre ogni angolo di un territorio ampio e frastagliato come il nostro. Un discorso che vale ancora di più per le zone periferiche e per le valli, là dove si trovano numerosi nuclei discosti. Eppure garantire la possibilità di agevoli spostamenti fa parte delle priorità d’azione per arginare lo spopolamento. Lo sanno bene in valle Verzasca, dove la mobilità è uno dei temi centrali quando si parla di rilancio. Anche secondo la popolazione locale, che in tal senso si era espressa nell’ambito del piano di sviluppo riguardante il comprensorio, il cosiddetto Masterplan Verzasca 2030. Uno dei quattro pilastri del documento riguarda...