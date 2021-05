Sbarca online il futuro Museo cantonale di storia naturale (MCSTN) previsto a Locarno. La pubblicazione del nuovo sito – raggiungibile all’indirizzo www.mcsn-nuova-sede.ti.ch – fornisce uno sguardo storico sul comparto di Santa Caterina, che accoglierà la nuova struttura espositiva, e nel contempo propone anche uno sguardo sui quattro progetti sviluppati dai mandati di studio in parallelo nel recente passato. Grazie all’elasticità offerta da internet, infine, il sito sarà costantemente aggiornato, permettendo dunque di seguire le tappe progettuali e i lavori in corso per la nuova sede museale.

Il processo di sviluppo

«L’ipotesi progettuale dello Studio Guscetti Architetti (Minusio), raccomandata dal Collegio d’esperti, fornisce un concetto urbanistico organico che funge da completamento della parte nord del tessuto urbano esistente, mantenendo inalterato il complesso conventuale e il grande spazio del giardino», si rammenta dunque in una nota del Dipartimento del territorio. «Essa ha definito gli elementi che hanno permesso di concretizzare la variante del Piano regolatore del Centro Storico di Locarno, approvata dal Municipio [...] lo scorso aprile e trasmessa al Dipartimento del territorio per l’avvio dell’esame preliminare. Contemporaneamente essa ha identificato le basi indispensabili per la preparazione e l’allestimento del concorso di progettazione, il cui credito (ndr. di 9,5 milioni di franchi) è stato oggetto del messaggio governativo approvato dal Gran Consiglio lo scorso 5 maggio». Mentre per la realizzazione, sebbene le cifre dovranno essere confermate nelle prossime fasi, si ipotizzano al momento circa 35 milioni.