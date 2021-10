Un successo la Ascona-Locarno Run: di corsa in 1.700

Domenica mattina Ajla Del Ponte, pure portacolori dell’US Ascona, ha dato il via alle gare previste in programma partendo dalla 21 km Half Marathon. Nyabochoa Ronah Nyaboke ha vinto la 21 km Half Marathon, femminile, in 1:18.24, a seguire sul podio Morgenroth Carla in 1:18.40 e Scherzinger Sereina in 1:18.45. A salire nel gradino più alto del podio maschile, Lolkurraru Lengen in 1:07.25, a seguire Bigler Nicolas in 1:12.51 e Maffongelli Marco in 1:13.14. La 21 km Half Marathon ha visto l’assegnazione del titolo di campione ticinese di mezza maratona di corsa su strada, sul podio sono saliti Maffongelli Marco della Vigor Ligornetto in 1:13.14, secondo Cavadini Enrico del Runner’s Club Bellinzona in 1:16.40 e in terzo posto Jermini Davide dell’USC Capriaschese in 1:19.28. Medaglia d’oro femminile per Brunner Philine dell’US Ascona in 1:22.37, argento per Solari Mara del Runner’s Club Bellinzona in 1:35.45 e bronzo per Scanziani Sofia del RC Bellinzona in 1:37.56. La 10 km Run ha visto salire sul podio Sasha Caterina con 31.52, noto triatleta locarnese che ha partecipato agli europei U23 e ai mondiali di Edmonton, seguito da Floriani Thomas in 32.21 e in Gioia Giuseppe in 33.41. Sul podio femminile, al primo posto troviamo Selva Giovanna in 34.10, poi Lehmann Valérie in 35.07 e in terza posizione Leibundgut Amy in 37.04.