Un budget complessivo di spesa che, al netto di sussidi e incentivi, deve indicativamente essere di 16 milioni di franchi. Comprendendo, per altro, palestra e spogliatoi. È quanto fissa il Municipio di Gordola nel messaggio, attraverso il quale richiede un credito di 195.000 franchi per l’aggiornamento del progetto definitivo di risanamento globale del centro scolastico al Burio.«Dopo ormai quasi 5 anni dall’elaborazione del progetto definitivo e quasi 10 dall’avvio dell’iter di progettazione del risanamento generale, il complesso scolastico attuale presenta evidenti necessità di intervento di manutenzione straordinaria», sottolinea l’Esecutivo. «Ad oggi vi sono diverse parti d’opera che accusano segni di un degrado evidente e che rappresentano un pericolo per la sicurezza e l’efficienza funzionale»,...