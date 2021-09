Ha sostato qualche giorno sui banchi di sabbia alla foce della Maggia, attirando decine di ornitologi da tutta la Svizzera e dal nord Italia. Sì perché il gambecchio dell’Alaska atterrato nei giorni scorsi nella zona del delta di Locarno è il primo della sua specie mai avvistato nel nostro paese. Una vera e rara attrazione, insomma, dal peso di soli 30 grammi. Fondamentale per l’uccellino migratore è la presenza di banchi di sabbia e fango emersi, sui quali procacciarsi il cibo. Un tema che riporta d’attualità, come segnala in una nota la Fondazione Bolle di Magadino (FBM), la questione della nuova soglia di regolazione dell’altezza del Verbano. Quest’ultima, come deciso unilateralmente dalla Lombardia, dovrebbe essere in futuro più alta di 50 centimetri.