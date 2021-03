Non una «semplice» casa comunale, ma un progetto ad ampio spettro che permetterà di riordinare l’intera area, andando a creare quel centro di cui molti sentono la mancanza. Tutto questo si cela dietro al credito di realizzazione, per un importo di 13,2 milioni di franchi, che il Consiglio comunale di Losone sarà chiamato a vagliare giovedì 8 aprile.

«Si tratta forse del progetto più importante delle ultime legislature. Non solo per l’importo dell’investimento, ma anche per il suo valore intrinseco», commenta il sindaco Corrado Bianda. «La nuova struttura amministrativa, infatti, permetterà di disporre del doppio degli spazi. E nel contempo, andando ad eliminare il dislivello creato dal terreno dell’ex scuola dell’infanzia, si potrà anche realizzare un centro aggregativo che a Losone, in fondo, non c’è mai stato».

Lo standard Minergie

La casa comunale, secondo il progetto «Centrum» dello Studio Baserga Mozzetti Architetti di Muralto, disporrà di tre piani. Al livello del terreno proporrà anche uno spazio coperto per eventi. E non mancherà un’autorimessa con 27 parcheggi, 23 dei quali potranno essere concessi in affitto. Lo standard energetico Minergie è assicurato, ma il Legislativo dovrà scegliere se investire circa 400.000 franchi in più per raggiungere il livello superiore, ovvero lo standard Minergie P. Sostanzialmente positivi i rapporti commissionali. Se il credito dovesse essere approvato si potrà subito partire con l’allestimento dei progetti esecutivi e con la pubblicazione dei concorsi. L’apertura del cantiere è quindi ipotizzabile per la metà del 2022. Cantiere che durerà poi circa 2 anni e mezzo.

Un cerchio che si chiude

Come una sorta di cerchio che si chiude, il Consiglio comunale sarà chiamato anche ad approvare 378.000 franchi per la formazione di un nuovo parco giochi poco più in là, in via Cesura. «Si situerà proprio a ridosso della nuova casa anziani», sottolinea il municipale Fausto Fornera, rimarcando le peculiarità intergenerazionali dell’operazione. «Quella via che un tempo marcava, appunto, la cesura del paese, sarà in futuro un simbolo di unione», aggiunge pensando pure alle opere viarie votate recentemente.

Le antenne di telefonia

Infine, il Legislativo si chinerà anche sulla variante di Piano regolatore concernente le antenne di telefonia mobile. «In questo messaggio bis abbiamo aggiornato le disposizioni sulla base delle recenti sentenze a livello federale», spiega il municipale Daniele Pinoja. «Suddividendo il comune in diverse zone, alle quali abbiamo attribuito sette gradi sensibilità, gli operatori dovranno in futuro motivare la richiesta di posare un’antenna in un determinato punto e non in un altro, magari meno sensibile. Non essendoci studi che indichino chiaramente la pericolosità delle onde emesse, questa sembra l’unica arma possibile per poter dire la nostra su questo tema spesso controverso».

