Attraverso un viaggio nel tempo lungo 200 milioni di anni, Dinosaurs Park dà il benvenuto nella terra dei dinosauri. La Rotonda di Piazza Castello a Locarno verrà interamente trasformata in un vero e proprio parco giurassico con scenari travolgenti e ambientazioni preistoriche tutte da scoprire.

Trentacinque dinosauri in scala reale, animati dalla tecnologia avanzata “Animatronic”, rendono reale l'Età dei Rettili come mai prima d'ora, e offrono un’esperienza unica ad adulti e bambini.

Concepita da Imagine Exhibitions in collaborazione con il paleontologo Gregory M. Erickson (uno dei soli 150 paleontologi di dinosauri professionisti a tempo pieno nel mondo), l’esposizione presenta alcuni dei dinosauri più unici al mondo e alcune tra le più recenti scoperte di fossili. Un percorso anche didattico, fruibile in tre lingue, italiano tedesco e inglese, completato con fossili originali, calchi, ricostruzioni e diverse postazioni interattive, per trasformare anche gli allievi di tutte le scuole in esploratori per un giorno.

Solo su prenotazione, c’è la possibilità di aggiungere alla visita standard:

- Una visita guidata di 1 ora con una paleontologa esperta in dinosauri;

- La partecipazione a laboratori didattici pratici, con diverse tematiche a scelta (ad esempio: laboratorio geologico, evoluzionistico, geografico-naturalistico);

- Il picnic in mezzo ai dinosauri.

Orari e giorni di apertura per il mese di luglio:

- Lunedì chiuso

- Da martedì a venerdì dalle ore 15.00 alle ore 21.00

- Sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 21.00

Venerdi 31 luglio – Notte al Museo

Orario continuato dalle 15.00 alle 23.00. Una serata imperdibile, durante la quale “Dinosaurs Park” osserverà orario di apertura serale: fino alle ore 23.00 sarà possibile immergersi nell’Età dei Rettili e trasformarsi in esploratori, visitando con il favore delle tenebre il parco giurassico più grande della Svizzera. Al calar della luce torcia da esploratore in dotazione all’ingresso.

GC Events, organizzatore e promotore dell’evento, ringrazia la Città di Locarno e i partners per la collaborazione in questo periodo molto delicato per il settore degli eventi.

Prenotazione gruppi, eventi aziendali, tour con guida: info@dinosaurspark.ch.

Il biglietto è disponibile in prevendita online su www.ticketcorner.ch oppure

www.biglietteria.ch e offline presso Manor, La Posta e CoopCity.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti disponibili su: www.dinosaurspark.ch