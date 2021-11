Sabato mattina attorno alle ore 08.45, in un’abitazione in via al Bosco a Cugnasco, si sono sviluppate delle fiamme dalla canna fumaria del camino. L’incendio si è parzialmente propagato al tetto dell’abitazione, che è stata prontamente evacuata. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Tenero Contra che hanno domato il rogo. Stando a Rescue Media non ci sarebbero feriti. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso.