Luogo di promozione

Come anticipato dal CdT, è stato assegnato un mandato di studio in parallelo per identificare le soluzioni urbanistiche e pianificatorie necessarie. I tempi delle procedure non saranno brevi, ma per il CdS non differiscono di molto da quelli delle altre varianti esaminate. «Se da un lato i tempi non entusiasmano, dall’altro offrono un’importante opportunità, quella di ampliare il ragionamento su spazi e contenuti, rafforzando quelli che potranno essere identità e spinta propulsiva nella nuova realizzazione e valorizzando il più possibile non solo il museo stesso – la cui attività è da troppi anni plafonata da carenze logistiche e strutturali – ma anche e soprattutto il territorio tutto», sottolineano Pini e colleghi. Di qui la richiesta di approfondire il tema della Casa delle valli. Che deve essere «un luogo fisico in cui promuovere la cultura, il paesaggio, i prodotti e la qualità di vita delle valli (in particolare del Locarnese: Vallemaggia, Verzasca, Centovalli e Onsernone), ma anche un luogo ideale di collegamento e messa in rete di queste regioni e dei loro attori». Un progetto, tra l’altro, presente in diversi «masterplan» di sviluppo regionale.