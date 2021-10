Una cena che sa di ricordi, di profumi e sapori che si rincorrono. Quelli di uno chef di origini pugliesi, cresciuto sulle rive tedesche del Lago di Costanza e trapiantato ad Ascona, uniti a quelli di un altro chef che porta avanti un’attenta rielaborazione della tradizione della propria regione, il Lazio, e del territorio che lo ha adottato, la laguna veneziana. È così che Marco Campanella, una stella Michelin nel ristorante La Brezza all’Eden Roc di Ascona, ha ospitato Donato Ascani, due stelle Michelin, del Glam by Bartolini di Venezia. Un’occasione unica per un duetto che ha sorpreso ed entusiasmato gli ospiti di S.Pellegrino Sapori Ticino. Una serata con un menu progettato tra terra e mare, con classici riabbinati ad aromi complementari perfettamente in armonia. Un percorso gastronomico ispirato ai sapori autunnali, in una sfilata che ha visto protagonisti prodotti di stagione. Un susseguirsi di gusti e accostamenti tra consistenze sempre molto gradevoli. Simpatici e alla mano, hanno realizzato un menu con grande rispetto per la materia prima, caratterizzando tutti i piatti: dall’amouse bouche di Ascani, una vera opera d’arte per l’occhio e il palato ai gusti e colori raffinati dello sgombro reale di Campanella, dalla granseola su patata soffice, capperi, con salsa di prezzemolo e fingerlime al Riso al ginepro al merluzzo carbonaro e al capriolo con cavolo e alghe, tutto di Ascani, sino al merluzzo carbonaro di Campanella, per concludere con un cremoso al cioccolato. Colori, profumi ed eleganza sono state le caratteristiche comuni di tutte le proposte. Un’esplosione di gusto incredibile.