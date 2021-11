Presente a Solduno dal 1987, il negozio Coop tornerà domani in una nuova veste. Gli ingenti lavori di ristrutturazione, ai quali hanno partecipato numerose aziende ticinesi, hanno comportato una spesa complessiva di 2,92 milioni di franchi. Una conferma, anche in moneta sonante, dell’impegno a investire sul territorio di Coop, che dal 2018 ha completamente rinnovato già sei negozi.

Grazie ai lavori eseguiti a Solduno, oggi il punto vendita si presenta più luminoso, con materiali innovativi e impianti rispettosi dell’ambiente. L’assortimento è stato ottimizzato e conta oltre 20.000 prodotti, di cui molti freschi e parecchi vini. Anche il reparto frutta e verdura è stato totalmente trasformato: a decorare questo spazio v’è il legno di abete, un vero biglietto da visita del negozio. Il granito di Onsernone della Val Vergeletto come pavimento e le pareti in mattoni rossi nel reparto panetteria completano infine l’opera.

Tra innovazione e sostenibilità

Oltre alle due casse classiche, si trovano tre Self checkout (automatiche), alle quali si può pagare in contanti, con la carta o con i buoni. Senza dimenticare la possibilità di utilizzare il sistema Passabene.

Altra novità del concetto Coop 2025+ sono le etichette elettroniche, che fanno risparmiare carta e facilitano il lavoro dei collaboratori. Non mancano poi il Pick up (dove si possono ritirare le compere fatte su [email protected] o in uno shop online del gruppo) e il punto di consegna per il riciclo (PET, PE, batterie e lampadine).

Tre giorni di festa

Stefano Lombardini e il suo team – in totale i collaboratori sono 15 – sono pronti a festeggiare la riapertura della Coop di Solduno: da domani fino a sabato per i clienti non solo i 10x Superpunti su tutto l’assortimento, ma anche una degustazione, tanti palloncini e attività per i bambini.

