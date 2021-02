L’importanza del bosco protettivo di Orselina è aumentata esponenzialmente nel corso dei decenni, di pari passo con l’edificazione del fondovalle e di gran parte dei pendii come si può notare volgendo lo sguardo sulla montagna . Affinché anche in futuro possa continuare a svolgere il suo ruolo primario, appunto quello di proteggere la popolazione e gli edifici da frane e scoscendimenti, va gestito al meglio. Pertanto il Consiglio di Stato ha dato via libera al progetto forestale integrale che prevede interventi sull’area boschiva di complessivi 131 ettari. Progetto che, promosso dal Comune di Orselina in stretta collaborazione con la Sezione forestale, si svilupperà sull’arco di 10 anni (2021 - 2030). L’investimento totale ammonta a 2,36 milioni di franchi di e sarà finanziato da Cantone e Confederazione per un totale di 1,41 milioni. I sussidi sono pari all’80% della somma totale per quanto riguarda i lavori selvicolturali, al 60% per quanto attiene invece agli allacciamenti con la rete idranti. I costi restanti, che in parte saranno coperti dal ricavato della vendita del legname, saranno invece a carico dell’ente esecutore.

Lavori in due tappe fino al 2030

Gli interventi saranno suddivisi in due tappe principali. La prima, prevista tra quest’anno ed il 2025, interessa i comparti più urgenti da risanare: in particolare si prevedono interventi a ridosso degli abitati con l’eliminazione puntuale di alberi instabili, nel comparto superiore a ridosso della nuova pista forestale e ceduazioni del castagneto con piantagioni. Lungo i corsi d’acqua si elimineranno il legname giacente in alveo e alberi instabili, evitando l’avviamento di fenomeni erosivi. Attraverso diradi di stabilità e alleggerimenti lievi e puntuali si creeranno inoltre popolamenti adeguati. Per quanto concerne la seconda tappa degli interventi, prevista tra il 2026 ed il 2030 su una superficie 69 ettari, si interverrà in particolare nel restante comparto con tagli di cura dei cedui castanili cercando di favorire altre specie presenti, con la manutenzione delle piantagioni eseguite nel corso della prima tappa dei lavori e la lotta mirata alle neofite.

Reti di idranti prolungata

Nel perimetro di progetto, specifica il Consiglio di Stato nel messaggio con la richiesta del credito, il pericolo d’incendio è marcato. Lo dimostra la decina di incendi che hanno toccato il comprensorio di Orselina negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso e le cui nefaste conseguenze sono tutt’oggi ancora tangibili. Perciò risulta fondamentale il prolungamento della rete idranti presente a Morsello (Locarno) verso il confinante comparto di Triguno - Cortaccio (Orselina). Grazie anche alla posizione strategica di tre nuovi idranti sarà possibile in caso di evento creare delle vasche per il pescaggio con elicottero e lottare da terra in modo adeguato. L’inizio di questi lavori è previsto il prossimo autunno.

Nuova pista in zona Triguno

Per quanto riguarda le infrastrutture di allacciamento, gli interventi previsti hanno l’obiettivo di garantire una viabilità che garantisca il transito al traffico forestale con automezzi fino a 28 tonnellate. La nuova pista in zona Triguno sarà la naturale continuazione della strada forestale Varenna costruita una ventina d’anni fa in territorio di Locarno. All’estremità finale della nuova pista è previsto un ampio piazzale per il deposito e la lavorazione del legname. Per la parte inferiore del comparto si prevede il risanamento e l’ampliamento del piazzale d’esbosco esistente in zona Rabissale. La pista sarà completamente chiusa al traffico veicolare ad eccezione di quello forestale e non saranno previste ulteriori eccezioni. Di conseguenza non è prevista l’elaborazione di un regolamento d’uso.

Complessivamente, come detto, si prevedono interventi selvicolturali su una superficie di 131 ettari con l’abbattimento di 6.700 metri cubi di legname che corrisponde ad un prelievo di circa 51 metri cubi per ettaro. Da rilevare che la maggior parte delle attività di esbosco sarà – nel limite del possibile - effettuata tramite l’uso della teleferica forestale sfruttando al meglio le infrastrutture già presenti e quelle nuove previste dal presente progetto. A livello tecnico particolare attenzione sarà conferita alla miglioria della rete di sentieri per agevolare l’accesso ai popolamenti durante i lavori e per garantire un monitoraggio a lungo termine dello stato dei boschi, dell’efficacia degli interventi eseguiti e quale supporto alla lotta contro gli incendi di bosco. S.DB

