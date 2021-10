La popolare «Coop Escursione in famiglia», che ha luogo in tutta la Svizzera da diversi anni, domenica farà tappa per la prima volta in Ticino. E per la sua «discesa» a sud delle Alpi ha scelto la destinazione turistica di Ascona-Locarno.

Durante l’evento, famiglie e bambini percorreranno una suggestiva passeggiata di sei chilometri, dal bagno pubblico di Ascona fino al Monte Verità. Sul tragitto troveranno diverse postazioni con attività divertenti: potranno ascoltare le storie di Peter Pan e dei suoi amici del Paese delle montagne immaginarie, aiutarli a risolvere indovinelli e a trovare tesori nascosti, guardandosi bene, ovviamente, dalle incursioni di astuti pirati. Un modo divertente, insomma, per passare in famiglia una giornata all’aperto, scoprendo gli angoli più belli di Borgo.

La partecipazione all’escursione è gratuita e per prendervi parte basta iscriversi sul sito www.escursioneinfamiglia.ch, scegliendo l’orario di partenza desiderato (tra le 9 e le 13). Come detto, la partenza è al Bagno pubblico di Ascona, raggiungibile in cinque minuti a piedi dalla fermata del bus «Ascona, Via Pancaldi Mola», mentre per chi arriva in auto parcheggi sono disponibili al Lido del Borgo.