Ormai da qualche tempo i bus che servono la linea 4 delle FART transitano lungo via Varesi (in direzione Residenza Lido) servendo le nuove fermate «Locarno Scuola Media» (in sostituzione di «Panorama») e soprattutto «Locarno Saleggi». Una nuova fermata, quest’ultima, fortemente voluta dal Municipio cittadino e dal comitato dell’Associazione di quartiere Rusca-Saleggi (AQRS), che è diventata realtà grazie alla disponibilità di Cantone, Commissione intercomunale dei trasporti (CIT) e FART.

La fermata è, per ora, limitata a una palina informativa, ma quest’anno vi sarà un intervento migliorativo, valutando la possibile posa di una pensilina. Il Legislativo ha infatti votato il credito di 975.000 franchi (di cui 295.000 netti a carico del Comune) per la realizzazione di nuove fermate e per l’adeguamento di quelle esistenti. Fra queste, anche un credito di 37.000 franchi per la fermata «Locarno-Saleggi», in attesa della riqualificazione completa di via Varesi. Da parte del comitato dell’Associazione quartiere Rusca-Saleggi – per bocca della sua presidente Rosanna Camponovo – è stata espressa la piena soddisfazione per quanto predisposto.