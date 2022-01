L’obiettivo era quello di lasciarsi alle spalle l’inverno il prima possibile, puntando su una bella primavera precoce. Ma per la fioritura – quella definitiva – del Parco Balli di Locarno si dovrà ancora attendere. Per ora, infatti, i boccioli sono bloccati dal gelo di alcuni ricorsi. Seconda battuta d’arresto, insomma, per la variante del Piano regolatore particolareggiato del Centro storico nella quale è inserita – oltre al previsto giardino pubblico – la possibilità di costruire un’autorimessa sotto l’area verde. Condizione «sine qua non», quest’ultima, che era stata posta all’epoca dell’acquisizione della pregiata proprietà nel cuore della Città Vecchia da parte del Comune. Operazione andata in porto con una spesa di 6 milioni di franchi.

Contestato il sì del Legislativo

Il passo successivo...