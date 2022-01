Ha a che fare ogni giorno con vicende che da sole basterebbero per piombare nel più nero pessimismo. Eppure Elena Catenazzi guarda con fiducia al domani. «È l’Africa – afferma – il continente del futuro. Per le risorse, per le grandi potenzialità di sviluppo e per la sua popolazione giovane, nella quale si percepiscono intraprendenza e un crescente desiderio di autonomia». A Bangui, capitale della Repubblica centrafricana (RCA), è approdata un anno fa proprio per dare un concreto contributo al cammino di rinascita del Paese. In un ambito, quello della giustizia, fondamentale per garantire certezze a una nazione che per decenni ha dovuto fare i conti con instabilità politica e violenze interne. Losonese, è una giudice in missione per l’ONU, alla quale – fra l’altro – è stata affidata la fase...