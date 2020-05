Un’iniezione di speranza che viene dai più piccoli. Vuole essere un segnale per guardare avanti con fiducia l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’albergo diffuso di Corippo, previsto per martedì prossimo. L’allentamento delle misure per l’emergenza coronavirus permetterà infatti l’apertura di cantieri di dimensioni ridotte, come quello che prenderà avvio nel villaggio verzaschese, il più piccolo della Svizzera. Ad annunciare l’importante passo avanti è la Fondazione Corippo 1975, promotrice dell’operazione, la quale spera di inaugurare la struttura nel corso della stagione 2021. L’avvio dei lavori è reso possibile dal buon andamento della raccolta dei fondi necessari (di 3,6 milioni, lo ricordiamo, l’investimento). Ancora lo scorso mese la Fondazione aiuto svizzero alla montagna (Berghilfe) ha assegnato al progetto un contributo a fondo perso di 300 mila franchi. A tale somma si aggiungono i 36 mila 500 franchi stanziati di recente dai Comuni della regione, su invito del Convivio intercomunale dei sindaci.