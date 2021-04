Ne sono passate di pedalate dalle prime, quasi timide, postazioni inaugurate a Locarno. Da allora il servizio di bike sharing ha letteralmente fatto decine (se non centinaia) di chilometri e ora sta addirittura per «scantonare», affacciandosi – dopo aver colonizzato il Bellinzonese – anche sui Grigioni. Non è infatti da escludere che le biciclette condivise azzurre e rosse possano presto cominciare a percorrere anche le strade del Moesano. Senza contare le nuove postazioni già previste e che si concretizzeranno prossimamente. Nel frattempo si sono tirate le somme del difficile anno 2020, scoprendo che – nonostante la pandemia e il conseguente lockdown primaverile – il servizio ha mantenuto la sua posizione. Grazie, infatti, a un’impennata autunnale il numero dei noleggi ha eguagliato quello...