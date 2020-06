Per tante famiglie è stato un dramma nel dramma il fatto di non poter celebrare il funerale dei loro cari scomparsi durante i giorni dell’emergenza coronavirus. Per questo e anche per ringraziare tutti coloro che si sono prodigati a favore del prossimo in quei difficili momenti è stata organizzata una cerimonia speciale che avrà luogo domani, martedì 9 giugno, alle 18, nella collegiata di Sant’Antonio a Locarno. A celebrare la messa saranno don Jean-Luc Farine e don Marco Nichetti, fra i sacerdoti che hanno offerto l’assistenza spirituale all’interno del reparto dedicato COVID-19 all’ospedale La Carità. Durante la celebrazione saranno ricordati tutti i defunti, si pregherà per le loro famiglie e sarà anche l’occasione per ringraziare ancora una volta il personale che, con dedizione, si è preso cura di tutti i malati, facendo anche da tramite con amici e parenti quando non erano possibili i contatti diretti.