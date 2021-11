Non è una condanna lieve quella nei confronti del 37.enne comparso stamane davanti alle Assise criminali di Locarno. Lo ha sottolineato lo stesso giudice Mauro Ermani. Nei confronti dell’uomo – che già aveva scontato 150 giorni di carcere preventivo e che dalla fine dello scorso dicembre era in regime di esecuzione anticipata – è stata pronunciata una pena di 4 anni di carcere da espiare. Ma il presidente della Corte – affiancato dai giudici a latere Aurelio Facchi e Siro Quadri – ha voluto orientare la mattinata dibattimentale soprattutto verso il futuro. Senza ripercorrere nei dettagli gli atti di violenza (anche pesanti) commessi dall’imputato, domiciliato nella regione, ai danni della ex compagna. Fatti, peraltro, in gran parte ammessi dallo stesso accusato. Ermani ha invece cercato, assieme all’imputato, di capire quanto potrà accadere quando quest’ultimo tornerà ad essere un uomo libero. «Perché questa per lei – ha chiosato il giudice – è l’ultima spiaggia. Sarà dunque fondamentale che si faccia aiutare, che si crei una rete di protezione per evitare di ricadere nell’abuso di alcol e nei suoi eccessi».

Dalle parole ai coltelli

Abuso di alcol che, affiancato alla gelosia (come ammesso dallo stesso imputato, il quale aveva già alle spalle alcuni precedenti meno gravi), è stato alla base della miscela esplosiva all’origine di una serie di atti violenti (gli ennesimi, purtroppo, nelle cronache degli ultimi anni) perpetrati ai danni di quella che a quel momento era la sua compagna e convivente. La lista dei reati è lunga: si va dalle tentate lesioni gravi alle ripetute lesioni semplici qualificate, dalle ripetute vie di fatto alla minaccia. Si è dunque passati dalle parole (spesso pesanti) agli schiaffi, dagli spintoni ai pugni e calci, fino a giungere anche al lancio di coltelli, che in un’occasione la vittima è riuscita a evitare e che in un’altra l’hanno invece ferita leggermente ad una gamba. Un rapporto difficile e violento, che, ha assicurato l’imputato al giudice, «ora è definitivamente chiuso». Nella lista dei capi d’accusa anche il furto, la violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e l’ingiuria. In questo caso in seguito alla sottrazione di un telefono cellulare a un conoscente, che aveva chiamato la polizia.

Un fermo difficile

Giunti sul posto due agenti della Comunale di Locarno avevano avuto non poche difficoltà ad aver ragione del 37.enne. Il quale è stato pure condannato per ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti (per aver consumato cocaina) e anche per contravvenzione all’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus, non avendo rispettato le distanze prescritte. Senza contare la detenzione di armi, come la katana (una spada giapponese) che gli è stata confiscata e che non gli sarà restituita.

L’udienza preliminare

Il giudice ha quindi confermato quanto concordato fra l’accusa (rappresentata dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis) e la difesa (affidata all’avvocata Valentina Guidi di Lugano) in un’udienza preliminare: i 4 anni da espiare, cui si sono aggiunte una pena pecuniaria di 1.800 franchi e una multa di 1.000.

©CdT.ch - Riproduzione riservata