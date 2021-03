Si allunga la lista della località del Locarnese, ma anche del resto del cantone, in cui indossare la mascherina protettiva all’aperto non è più solo consigliato, ma addirittura obbligatorio. Ad Ascona, Locarno e Losone – fermandoci alla regioned del Verbano – si aggiunge ora anche Muralto, che può vantare il lungolago più frequentato di tutta la Svizzera. Un atout turistico eccezionale, in condizioni normali, ma in tempo di pandemia questo può in effetti creare qualche grattacapo. Basti pensare agli assembramenti già registrati durante i primi weekend soleggiati del mese di marzo.

L’Ordinanza federale

Nel prendere la sua decisione, il Municipio muraltese fa in primis riferimento all’ordinanza federale sui provvedimenti per combattere la COVID-19, che stabilisce come nello spazio pubblico sia necessario portare sempre la mascherina nelle aree affollate o in ogni caso quando non è possibile tenersi costantemente a una distanza di 1,5 metri dalle altre persone. L’Esecutivo, in una nota, sottolinea inoltre di voler così dare anche seguito alla misura auspicata dal Consiglio di stato lo scorso 17 marzo al fine di aumentare la sicurezza, in particolare durante il periodo pasquale nelle località turistiche. E come accennato, si allinea anche con quanto già deciso dai Comuni viciniori.