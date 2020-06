Il lungolago di Muralto esercita da sempre un certo fascino. E questo malgrado l’offerta dei ritrovi pubblici sia interrotta dalla strada, che separa bar, ristoranti e alberghi dal lago. Ma ora questa distanza – e va detto che l’emergenza sanitaria, con la relativa crisi economica, ha con tutta evidenza permesso di accelerare le cose – sta per essere colmata. Chi in questi giorni ha percorso la riva, infatti, ha potuto accorgersi della comparsa di diverse terrazze rialzate, ovviamente fronte lago e immerse nel verde. Una misura voluta dal Municipio, con un buon investimento, per fornire un aiuto concreto all’economia locale. «Abbiamo scritto a tutti gli attori economici del Comune – spiega il sindaco Stefano Gilardi – proponendo loro la possibilità di espandere i propri spazi». Sin da subito le risposte sono state positive. E anche chi all’inizio non ha aderito all’iniziativa, successivamente ha deciso di approfittarne.

Spazio di qualità

L’idea – in un’ottica non solo comunale, ma a favore del turismo regionale durante una stagione orfana dei grandi eventi – è quella di offrire appunto maggiori superfici ai commerci, in modo da poter accogliere più clienti possibili che, giocoforza, devono essere seduti a tavoli distanziati tra di loro. Il tutto non volendo calare imposizioni dall’alto, ma coinvolgendo i diretti interessati in modo che possano dire la loro su qualsiasi tema. Come il tipo di pavimentazione, i tendaggi da utilizzare e così via. «Più spazio e di qualità», sottolinea ancora il sindaco. «Le terrazze sono infatti rialzate e questo, ad esempio, garantisce una prospettiva ancora migliore sul lago. Senza dimenticare che sono state abbellite con fiori e altri ornamenti naturali». E non mancheranno infine attrazioni soft, come musica (adatta al luogo), spettacoli di magia o di artisti di strada. Uno speciale gruppo sta lavorando al programma.

Da strada a parco

La pandemia ha accelerato un processo di trasformazione già in cantiere. Era infatti chiaro da tempo che, dopo la conclusione del sottopassaggio pedonale che parte dalla stazione, anche il lungolago avrebbe dovuto essere rivitalizzato. Il tutto, come noto, sullo sfondo della grande rivoluzione del trasporto pubblico che a sua volta trasformerà tutta l’area della stazione.

Quella che si sta affrontando oggi, per rispondere in modo urgente alla nuova realtà, sarà dunque un’esperienza utile in vista del concorso che sarà indetto per disegnare il futuro assetto dell’area affacciata sul Verbano. Un riassetto che, per dirla ancora con Gilardi, «non priverà il lungolago dell’accesso veicolare, ma nel contempo metterà al centro il pedone». Il tutto, ancora una volta, puntando sulla qualità, perché la zona in questione a tutti gli effetti è «un biglietto da visita di Muralto». «Grande importanza sarà dunque assunta anche dall’arredo urbano, andando a trasformare il lungolago in una piazza-parco, senza però interrompere la passeggiata sulla riva».

Aiuti a tutto tondo

L’azione del Municipio per fronteggiare la lunga coda dell’emergenza sanitaria ed economica, non si ferma però al lungolago. Anche i commerci situati altrove – nel limite delle possibilità imposte dalla conformazione del territorio – hanno infatti la facoltà di espandere le proprie superfici. È inoltre in arrivo un messaggio municipale per rispondere ad ampio raggio ai problemi sorti in questo periodo. Previsti, ad esempio, l’annullamento delle tasse d’uso del suolo pubblico, che per il Comune equivale a 1-2 punti di moltiplicatore, e maggiori fondi per l’aiuto sociale. Piccoli grandi sostegni, che dovrebbero di certo essere apprezzati. Come l’apertura del centro raccolta ingombranti, il quale – al contrario di molte altre località – anche durante il lockdown è sempre rimasto aperto per agevolare i commerci, così come i privati, nelle opere di rinnovo dei locali.

©CdT.ch - Riproduzione riservata